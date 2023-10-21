Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:43

Шара Буллет рассказал о встрече с Даной Уайтом после победы на UFC 294

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

29-летний средневес UFC россиянин Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) рассказал, что попросил у главы лиги Даны Уайта бонус за победу и поединок в декабре в Китае.

21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Магомедов дебютировал в лиге с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). 

 

«Меня завели в комнату, специальную встречу с Даной Уайтом организовали. Я сразу попросил у него в бонус и попросил бой как можно быстрее, потому что мои фанаты очень долго ждали. Я простаивал в течение года, а раньше я дрался по 11-12 раз в году.

Также я очень много боев в Китае провел, больше 10, и ни разу там не проигрывал по кикбоксингу и MMA. Следующий турнир будет в декабре в Шанхае, и я рад буду выступить для своих фанатов в Китае, и также порадовать фанатов, кто моих боев ждет. Новые искры и нокауты, надеюсь, впереди», — сказал Магомедов журналистам.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Фигурист Ангелопол будет тренироваться в академии Плющенко
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет: «Славянские народы, ради Бога, не ссорьтесь!»

Нурмагомедов — Гафуров: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294
Новости
RSS RSS
Все новости