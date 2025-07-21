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21 июля 2025, 15:10

Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл встретятся на турнире UFC в ОАЭ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Саид Нурмагомедов и американец Брайс Митчелл встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Главный кард турнира, который будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера ММА можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Бойцы выступают в легком весе. Брайс Митчелл одержал 17 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА, у Саида Нурмагомедова 18 побед и 4 поражения в профессиональном рекорде.

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