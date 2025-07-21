Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Марк-Андре Баррио: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Шара Буллет и Марк-Андре Баррио встретятся на турнире UFC в ОАЭ

Россиянин Шарабутдин Магомедов встретится с канадцем Марком-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Бойцы выступают в среднем весе. Турнир по смешанным единоборствам будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Шара Буллет одержал 15 побед на профессиональном уровне, а в феврале потерпел первое поражение в карьере.

Баррио одержал 17 побед и потерпел 9 поражений в профессиональных ММА.