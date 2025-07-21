Петр Ян — Маркус Макги: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию
Петр Ян и Маркус Макги встретятся на турнире UFC Fight Night в ОАЭ
Россиянин Петр Ян встретится с американцем Маркусом Макги на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Главный кард турнира по смешанным единоборствам, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начнется в 22.00 по московскому времени.
Следить за результатами вечера ММА можно будет в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
Бойцы выступают в легчайшем весе. Петр Ян одержал 18 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. У Маркуса Макги 10 побед и 1 поражение.
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