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21 июля 2025, 14:49

Петр Ян — Маркус Макги: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Петр Ян и Маркус Макги встретятся на турнире UFC Fight Night в ОАЭ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Петр Ян встретится с американцем Маркусом Макги на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Главный кард турнира по смешанным единоборствам, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера ММА можно будет в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Бойцы выступают в легчайшем весе. Петр Ян одержал 18 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. У Маркуса Макги 10 побед и 1 поражение.

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