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Саид Нумагомедов — Винисиус де Оливейра: статистика бойцов перед боем UFC Fight Night 250

Саид Нурмагомедов и Винисиус де Оливейра проведут бой в легчайшем весе на UFC Fight Night 250
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Саид Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Саид Нурмагомедов и Винисиус де Оливейра проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 20.30 по московскому времени.

ММА UFC: Нурмагомедов — де Оливейра

32-летний Нурмагомедов провел в ММА 21 бой, у него — 18 побед и три поражения. В предыдущем поединке 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 россиянин победил Муина Гафурова сабмишном.

29-летний Оливейра провел в ММА 24 боя, у него — 21 победа и три поражения. В предыдущем поединке 29 июня 2024 года на турнире UFC 303 бразилец победил Рикки Симона единогласным решением судей.

Саид Нурмагомедов и&nbsp;Винисиус де&nbsp;Оливейра. Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра: основная информация о бое UFC Fight Night 250

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

Винисиус де Оливейра
Саид Нурмагомедов
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ММА
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