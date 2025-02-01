Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:00

Сергей Павлович — Жарзиньо Розенстрайк: статистика бойцов перед боем UFC Fight Night 250

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой на UFC Fight Night 250
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой в тяжелом дивизионе на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

32-летний Павлович провел в ММА 21 бой, на его счету — 18 побед и три поражения. Предыдущий поединок российского бойца состоялся 22 июня 2024 года на UFC on ABC 6. Тогда Сергей проиграл соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

36-летний Розенстрайк провел в ММА 20 боев, на его счету — 15 побед и пять поражений. В предыдущем бою 7 августа 2024 года на турнире UFC 305 суринамский боец победил Тая Туиваса раздельным решением судей.

Сергей Павлович и&nbsp;Жаирзиньо Розенстрайк. Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк: основная информация о бое UFC Fight Night 250

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.

Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Fox News: кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Терапевт дала советы по профилактике ОРВИ
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Беглов ответил предложившей «повторить блокаду Ленинграда» Немцовой
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Саид Нумагомедов — Винисиус де Оливейра: статистика бойцов перед боем UFC Fight Night 250

Шара Буллет — Пэйдж, Павлович — Розенстрайк, Имавов — Адесанья: кто победит на UFC Fight Night 250?

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости