Что нужно знать о поединке бойцов легчайшего веса в Эр-Рияде.

ММА UFC: Нурмагомедов — де Оливейра

Дата и место турнира с боем

Россиянин Саид Нурмагомедов и бразилец Винисиус де Оливейра выступают в легчайшем весе. Бойцы проведут бой на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Поединок войдет в главный кард вечера ММА, пройдет на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно после 20.30 по московскому времени.

Данные и статистика Нурмагомедова

32-летний Нурмагомедов одержал 18 побед и потерпел три поражения на профессиональном уровне. Его рост составляет 173 см, размах рук — 178 см.

Саид не является родственником Хабиба, Усмана и Умара Нурмагомедовых.

Фото Getty Images

Последние бои Нурмагомедова

Нурмагомедов не проводил поединки с 2023 года. В том году дагестанец в марте уступил Джонатану Мартинесу единогласным решением судей и в октябре досрочно победил Муина Гафурова после применения гильотины в первом раунде.

Дата Соперник Результат Раунд / время Рекорд 21 октября 2023 Муин Гафуров Победа, SBM 1 / 1.13 18-3 12 марта 2023 Джонатан Мартинез Поражение, UD 3 / 5.00 17 декабря 2022 Саидыкуб Кахрамонов Победа, SBM 2 / 3.50 9 июля 2022 Дуглас Силва де Андраде Победа, UD 3 / 5.00 22 января 2022 Коди Стэманн Победа, SBM 1 / 0.47

Видео боев Нурмагомедова

Нурмагомедов — Гафуров: видео боя UFC

Все финиши Саида Нурмагомедова в UFC (видео)

Данные и статистика Винисиуса де Оливейры

Де Оливейре 29 лет, в его профессиональном рекорде 21 победа и три поражения. Рост бразильца составляет 175 см, размах рук — 179 см.

Фото Global Look Press

Последние бои Винисиуса де Оливейры

Победная серия де Оливейры достигла четырех поединков. В 2024 году он провел два боя. В марте бразилец дебютировал в лиге и нокаутировал Бернардо Сопала, поединок был признан лучшим боем вечера и также принес победителю бонус за выступление вечера. В июне Винисиус победил Рики Симона единогласным судейским решением.

Дата Соперник Результат Раунд время Рекорд 30 июня 2024 Рики Симон Победа, UD 3 / 5.00 21-3 2 марта 2024 Бернардо Сопай Победа, KO 3 / 4.41

Видео боев Винисиуса де Оливейры

Де Оливейра — Сопай: видео боя UFC

Что говорят бойцы

Де Оливейра заявил, что его не пугает громкая фамилия соперника.

«У парней из Дагестана хорошая борьба, хороший прессинг, они сильные, но он — просто человек. Я побеждаю таких соперников, как и остальных. Нурмагомедов — это фамилия, которая пугает некоторых бойцов по всему миру, но я никого не боюсь», — сказал Винисиус.

Нурмагомедов считает, что не испытает проблем с неудобным соперником.

«Является ли бой самым трудным в карьере? Не называл бы соперника таким сложным — просто чуть неудобный. Проблем не будет. Думаю, бой пройдет в стойке, я перестучу и могу его финишировать», — сказал Саид.

Прогнозы на бой

Букмекеры считают фаворитом россиянина: коэффициент на победу Нурмагомедова составляет 1.37, на победу де Оливейры — 2.90, на ничью — 60.00.

Фото Getty Images

Кто еще выступает на турнире

В главном поединке UFC Fighn Night 250 в Саудовской Аравии сойдутся Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция). Также в главном карде состоятся бои Фарес Зиам (Франция) — Майк Дэвис (США), Сергей Павлович (Россия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) и Шарабутдин Магомедов (Россия) — Майкл Пэйдж (Франция).

Где смотреть бои UFC Fighn Night 250

В прямом эфире главный кард UFC Fight Night 250 покажут платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», канал и сайт «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.