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Сегодня, 14:15

Малютин считает Павловича фаворитом боя против Розенстрайка: «Сергею необходимо закрывать свои поражения»

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Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Российский боец ММА Михаил Малютин в комментарии для «СЭ» сделал прогноз на бой Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайк на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Тяжеловесы сойдутся в рамках главного карда.

«Когда выступает тяжелый вес, очень сложно давать прогнозы, потому что их задача — любой частью руки попасть в сторону головы, и бой может закончиться. Ты можешь быть фаворитом, но один пропущенный удар может стоить всего. Если рассматривать с точки зрения мотивации, Павловичу нужна эта победа, он больше настроен, заряжен. Сергею необходимо закрывать свои поражения. Скорее всего, победа будет за ним, вижу его фаворитом. Но это тяжелый вес, поэтому здесь может быть все, что угодно», — сказал Малютин «СЭ».

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова

Сергей Павлович
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