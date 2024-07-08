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Сегодня, 11:45

Рой Джонс-младший хочет провести поединок против Федора Емельяненко

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший хочет провести показательный поединок против Федора Емельяненко на Красной площади.

«Было бы отлично провести показательный бой с Федором Емельяненко на Красной площади. Когда-то мы могли провести бой, подписали контракты, но коронавирус нарушил наши планы. Но это все еще можно сделать», — сказал Джонс ТАСС.

На счету 55-летнего Джонса 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений. В активе 47-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Bellator (Беллатор)
Рой Джонс
Федор Емельяненко
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