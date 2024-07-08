Менеджер Чимаева оправдался за скам-криптовалюту SMASH: «Хочу извиниться перед всеми»

Махди Шаммас, менеджер 11-го номера рейтинга UFC в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0), прокомментировал ончейн-исследование, в котором сказано, что продвигаемая Чимаевым криптовалюта SMASH хранится у инсайдеров и кошельков разработчиков, что вызывает опасения по поводу инсайдерской торговли.

«Я хочу прокомментировать недавнюю ситуацию, связанную со SMASH. Ко мне обратились люди, которые представились фанатами моего клиента, Хамзата Чимаева. Они попросили меня записать короткое видео, рекламирующее их продукт. Я согласился на эту просьбу.

Сейчас я понимаю, что, возможно, меня ввели в заблуждение. Хамзат не был вовлечен в эту ситуацию и знает о ней не больше вас. Новости действительно не очень хорошие, и сейчас я ищу объяснения от ответственных лиц.

Я хочу извиниться перед всеми, кого это коснулось. Если бы я мог вернуться в прошлое и поступить иначе, я бы так и сделал. Спасибо за понимание. Я буду держать вас в курсе развития событий", — написал менеджер бойца в соцсетях.

SMASH — это мемкоин, созданный на базе блокчейна Solana. Согласно анализу известного ончейн-исследователя ZachXBT, до 78% токенов SMASH были куплены инсайдерами и кошельками, связанными с командой разработчиков. Это вызвало опасения, что цены на токены могут быть искусственно завышены.