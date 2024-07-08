Муслим Салихов проведет поединок против Сантьяго Понзиниббио на UFC on ESPN 59 14 июля

Российский боец Муслим Салихов проведет поединок в полусреднем весе против аргентинца Сантьяго Понзиниббио на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Салихов — Понзиниббио ожидается около 6.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за UFC on ESPN 59 можно на онлайн-сервисах UFC Fight Pass и DAZN.

Рекорд 40-летнего Салихова в смешанных единоборствах — 19-5. На счету 37-летнего Понзиниббио в профессиональной карьере рекорд — 30-7.

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