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Муслим Салихов — Сантьяго Понзиниббио: дата и время начала боя на турнире UFC Fight Night

Муслим Салихов проведет поединок против Сантьяго Понзиниббио на UFC on ESPN 59 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Муслим Салихов.
Фото Соцсети

Российский боец Муслим Салихов проведет поединок в полусреднем весе против аргентинца Сантьяго Понзиниббио на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Салихов — Понзиниббио ожидается около 6.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за UFC on ESPN 59 можно на онлайн-сервисах UFC Fight Pass и DAZN.

Рекорд 40-летнего Салихова в смешанных единоборствах — 19-5. На счету 37-летнего Понзиниббио в профессиональной карьере рекорд — 30-7.

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Муслим Салихов
Сантьяго Понзиниббио
UFC
ММА
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