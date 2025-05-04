Россиянин Бекоев получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC on ESPN 67

Российский боец Азамат Бекоев победил американца Райана Лодера техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC on ESPN 67. Турнир проходил в Де-Мойне (штат Айова, США).

Россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Также дополнительного гонорара удостоились Кори Сэндхаген, Куанг Ли и Рейнир де Риддер.

29-летний Бекоев за карьеру одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. В UFC его рекорд — 2-0.