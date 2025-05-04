Бокс/ММА
4 мая, 08:03

Сэндхаген досрочно победил Фигередо на турнире UFC on ESPN 67, бразилец получил травму

Руслан Минаев

Американец Кори Сэндхаген победил бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне (штат Айова, США).

Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде. После неудачного рычага, Фигередо повредил связки левого колена.

Сэндхаген одержал первую победу после поражения россиянину Умару Нурмагомедову решением судей 3 августа 2024 года. На его счету теперь 18 побед и 5 поражений.

Фигередо потерпел второе поражение подряд. 23 ноября 2024-го он уступил решением россиянину Петру Яну. Всего на счету бразильца 24 победы, 5 поражений и 1 ничья.

Дейвесон Фигередо
Кори Сэндхаген
UFC
ММА
