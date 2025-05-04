Бокс/ММА
4 мая, 09:51

Россиянка Яна Сантос одержала вторую победу подряд после серии из трех поражений в UFC

Руслан Минаев

Россиянка Яна Сантос (Куницкая) победила американку Мишу Тейт единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 67 в Де-Мойне (штат Айова).

35-летняя россиянка одержала вторую подряд победу в UFC. 10 августа 2024-го она была сильнее американки Челси Чендлер. До этого Сантос проиграла три боя подряд.

В UFC Сантос провела 11 поединков — 6 побед и 5 поражений. 3 марта 2018-го она проиграла бразильянке Крис Сайборг в бою за титул чемпионки UFC в полулегком весе.

Яна Куницкая
UFC
ММА
