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17 июля 2025, 00:40

Роман Копылов против Пауло Косты: дата боя и статистика бойцов перед UFC 318

Роман Копылов и Пауло Коста проведут поединок на UFC 318 в ночь на 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем дивизионе против действующего бразильца Пауло Косты в соглавном событии турнира UFC 318.

ММА UFC: Коста — Копылов

Дата и время боя Роман Копылов vs Пауло Коста на UFC 318

Турнир UFC 318 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер ММА принимает Новый Орлеан (штат Луизиана, США) на арене «Смути-кинг-центр». Время начала соглавного боя шоу между Копыловым и Костой — ориентировочно 6.30 по московскому времени.

Роман Копылов: статистика боев и рекорд бойца

Роману Копылову 33 года. Его рост — 183 см, размах рук — 191 см. В профессиональных ММА россиянин провел 17 поединков, из которых 14 выиграл и в трех потерпел поражение, в UFC Роман одержал шесть побед и трижды проиграл.

Пауло Коста: статистика боев и рекорд бойца

Пауло Косте 34 года. Его рост — 182 см, размах рук — 183 см. На профессиональном уровне у Косты 13 побед и 4 поражения, в UFC — 6 побед и 4 поражения.

Макс Холлоуэй vs&nbsp;Дастин Порье, Роман Копылов vs&nbsp;Паоло Коста.UFC 318: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Где смотреть бой UFC 318 Роман Копылов vs Пауло Коста

Все поединки UFC 318 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и официальное приложение UFC Fight Pass (по подписке). Начало — с 1.00 20 июля по московскому времени.

Трансляцию главного карда и ряда боев прелимов бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», на стриминговые сервисы нужна подписка). Начало — с 4.15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318. Отслеживать ключевые события и результаты поединков можно также в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

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