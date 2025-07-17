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17 июля 2025, 00:50

Дастин Порье против Макса Холлоуэя: дата боя и статистика бойцов перед UFC 318

Дастин Порье и Макс Холлоуэй проведут поединок на UFC 318 в ночь на 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дастин Порье.
Фото Global Look Press

Американские бойцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй проведут бой в легком весе в главном событии турнира UFC 318. Порье и Холлоуэй разыграют титул BMF — «главного негодяя».

ММА UFC: Холлоуэй — Порье

Дата и время боя Дастин Порье vs Макс Холлоуэй на UFC 318

Турнир UFC 318 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер ММА принимает Новый Орлеан (штат Луизиана, США) на арене «Смути-кинг-центр». Время начала главного боя шоу между Порье и Холлоуэем — ориентировочно 7.00 по московскому времени.

Дастин Порье: статистика боев и рекорд бойца

Дастину Порье 36 лет. Его рост — 175 см, размах рук — 183 см. В профессиональных ММА Порье по прозвищу Бриллиант провел 40 поединков, из которых 30 выиграл, в девяти потерпел поражение и еще один бой признан несостоявшимся, в UFC Дастин одержал 22 победы, восемь раз проиграл и один бой признали несостоявшимся.

Макс Холлоуэй: статистика боев и рекорд бойца

Максу Холлоуэю 33 года. Его рост — 180 см, размах рук — 175 см. На профессиональном уровне у Холлоуэя 26 побед и 8 поражений, в UFC —22 победы и 8 поражений.

Макс Холлоуэй vs&nbsp;Дастин Порье, Роман Копылов vs&nbsp;Паоло Коста.UFC 318: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Где смотреть бой UFC 318 Дастин Порье vs Макс Холлоуэй

Все поединки UFC 318 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и официальное приложение UFC Fight Pass (по подписке). Начало — в 1.00 20 июля по московскому времени.

Трансляцию главного карда и ряда боев прелимов бесплатно в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (с ретрансляцией на онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», на стриминговые сервисы нужна подписка). Начало — в 4.15 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318. Отслеживать ключевые события и результаты поединков можно также в нашем матч-центре и ленте новостей UFC.

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Дастин Порье
Макс Холлоуэй
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