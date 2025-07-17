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17 июля 2025, 00:30

Николай Веретенников против Франсиско Прадо: дата боя и статистика бойцов перед UFC 318

Николай Веретенников и Франсиско Прадо проведут бой на UFC 318 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Веретенников.
Фото Global Look Press

Казахстанский боец Николай Веретенников и аргентинец Франсиско Прадо проведут бой в среднем весе на турнире UFC 318 в ночь с 19 на 20 июля. Вечер ММА состоится на арене «Смути Кинг Центр» в Новом Орлеане (США). Начало — после 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Прадо — Веретенников

35-летний Николай Веретенников в карьере провел 18 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою в феврале 2025 года представитель Казахстана проиграл Остину Вандерфорду техническим нокаутом на UFC Fight Night 252.

На счету 23-летнего Прадо в профессиональных ММА — 12 побед и три поражения. В феврале этого года на UFC 312 аргентинец проиграл Джейку Мэттьюсу единогласным решением судей.

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