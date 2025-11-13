Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем весе против бразильца Грегори Родригеса на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Копылов — Родригес — ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Копылов — Родригес

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 4.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

33-летний Копылов в ММА провел 18 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 33-летнего Родригеса профессиональный рекорд — 17-6.