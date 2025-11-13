Бокс/ММА
Сегодня, 16:00

Роман Копылов против Грегори Родригеса: дата и время начала боя UFC 322 — когда и где смотреть

Роман Копылов проведет бой против Грегори Родригеса на UFC 322 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем весе против бразильца Грегори Родригеса на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Копылов — Родригес — ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Копылов — Родригес

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 4.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

33-летний Копылов в ММА провел 18 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 33-летнего Родригеса профессиональный рекорд — 17-6.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

Грегори Родригес
Роман Копылов
