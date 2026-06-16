ФБР предотвратило нападение дронов на турнир UFC в Белом доме

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и правоохранительных органов США предотвратили атаку БПЛА с взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме, сообщает Fox News.

По информации канала, спецслужбам стало известно о готовящемся нападении 10 июня. ФБР и полиция установили личности 23 участников заговора, пять из которых были задержаны. Злоумышленники планировали атаковать окрестности Белого дома при помощи дронов, начиненных взрывчатыми веществами.

Турнир UFC в Вашингтоне прошел в ночь с 14 на 15 июня. В главном поединке события американец Джастин Гейджи победил техническим нокаутом испанца грузинского происхождения Илию Топурию, и впервые в своей карьере завоевал чемпионский титул.