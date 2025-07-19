Роман Копылов — Пауло Коста: во сколько начало боя и где смотреть трансляцию UFC 318

Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем весе против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 318 в ночь с 19 на 20 июля. Вечер ММА пройдет на арене «Смути-кинг-центр» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Начало боя Копылов — Коста — около 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Коста — Копылов

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск. Бои основного карда покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) и платформы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.15 мск. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

33-летний Копылов в профессиональной карьере провел 17 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел три поражения. На счету у Косты у ММА — 13 побед и 4 поражения.