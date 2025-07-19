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19 июля 2025, 16:00

Роман Копылов — Пауло Коста: во сколько начало боя и где смотреть трансляцию UFC 318

Роман Копылов проведет бой против Пауло Косты на UFC 318 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем весе против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 318 в ночь с 19 на 20 июля. Вечер ММА пройдет на арене «Смути-кинг-центр» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Начало боя Копылов — Коста — около 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Коста — Копылов

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск. Бои основного карда покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) и платформы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.15 мск. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

33-летний Копылов в профессиональной карьере провел 17 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел три поражения. На счету у Косты у ММА — 13 побед и 4 поражения.

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Роман Копылов
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