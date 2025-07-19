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19 июля 2025, 16:30

Макс Холлоуэй — Дастин Порье: во сколько начало боя и где смотреть трансляцию UFC 318

Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут поединок на UFC 318 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports

Американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут поединок в легком весе на турнире UFC 318 в воскресенье, 20 июля. Вечер ММА пройдет на арене «Смути-кинг-центр» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Начало боя Холлоуэй — Порье — около 7.00 по московскому времени.

ММА UFC: Холлоуэй — Порье

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 1.00 мск. Бои основного карда покажут телеканал «Матч ТВ» (бесплатно) и сервисы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.15 мск. Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

33-летний Холлоуэй в профессиональной карьере провел 34 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел восемь поражений. На счету 36-летнего Порье в ММА — 30 побед и девять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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Дастин Порье
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