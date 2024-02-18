Российский боец ММА средней весовой категории Роман Копылов проведет поединок против американца Энтони Эрнандеса в основном карде турнира UFC 298 в ночь на 18 февраля. Бой на территории арены «Хонда-центр» в Анахайме (США) начнется около 06.00 по московскому времени.

На телеканале «Матч ТВ» в 06.00 мск начнется в прямом эфире видеотрансляция поединка Роман Копылов — Энтони Эрнандес. Его можно будет увидеть на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Бой также покажут на канале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единоборств UFC 298.

У 32-летнего Копылова в профессиональных ММА — 12 побед и два поражения. В своем последнем поединке 16 сентября 2023 года россиянин одержал победу нокаутом над американцем Джошом Фремдом на турнире UFC Fight Night 227.

На счету 30-летнего Эрнандеса в ММА — 16 побед и два поражения. 20 мая 2023 года американец победил техническим нокаутом соотечественника Эдмена Шахбазяна на турнире UFC Fight Night 223.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев