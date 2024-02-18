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Сегодня, 02:25

UFC 298 Волкановски — Топурия: началась прямая трансляция турнира

На «Матч Боец» началась трансляция турнира UFC 298
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Илия Топурия.
Илия Топурия.
Фото Global Look Press

В городе Анахайм (США) на арене «Хонда-центр» в ночь на 18 февраля стартовал турнир UFC 298. На канале «Матч Боец» началась видеотрансляция вечера смешанных единоборств.

Сперва пройдут семь поединков прелимов UFC 298. Следить за самыми интересными событиями боев можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Поединки основного карда UFC 298 начнутся около 06.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА зрители увидят противостояние чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски и испанца грузинского происхождения Илии Топурии.

В со-главном бою UFC 298 подерутся бразилец Пауло Коста и австралиец Роберт Уиттакер.

Видеотрансляция боев основного карда UFC 298 пройдет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ». По подписке увидеть все поединки вечера ММА в США можно также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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