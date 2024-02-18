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Мераб Двалишвили — Генри Сехудо: смотреть трансляцию боя UFC 298

На «Матч ТВ» около 06.30 начнется трансляция боя UFC 298 Двалишвили — Сехудо
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили.
Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Грузинский боец легчайшего веса Мераб Двалишвили проведет поединок в основном карде турнира UFC 298 против представителя США Генри Сехудо в ночь на 18 февраля. Их бой в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» начнется около 06.30 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru бесплатно пройдет видеотрансляция в прямом эфире противостояния Мераб Двалишвили — Генри Сехудо. Бой также покажут по платной подписке в сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 298 и боя Сехудо с Двалишвили.

На счету 33-летнего Двалишвили в ММА — 15 побед и четыре поражения. Его последний поединок прошел 11 марта 2023 года. Тогда на турнире UFC Fight Night 221 спортсмен из Грузии единогласным решением судей победил россиянина Петра Яна.

У 37-летнего Сехудо в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 16 побед и три поражения. В последний раз американец дрался 6 мая 2023 года. Тогда он проиграл раздельным решением судей представителю США Алджамэйну Стерлингу.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев

Илия Топурия, Алекс Волкановски и&nbsp;Роман Копылов. Бой Копылова, Волкановски против Топурии, Двалишвили — Сехудо. Онлайн-трансляция UFC 298
Генри Сехудо
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