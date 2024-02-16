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16 февраля, 19:50

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев

Основной кард UFC 298 начнется около 06.00 18 февраля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Роман Копылов.
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Поединки основного карда турнира UFC 298 в Анахайме (США) начнутся около 06.00 по московскому времени 18 февраля, в воскресенье. Вечер смешанных единоборств на территории арены «Хонда-центр» возглавит противостояние чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски и испанца грузинского происхождения Илии Топурии.

Турнир начнется примерно в 02.30 мск. В со-главном бою UFC 298 подерутся бразилец Пауло Коста и австралиец Роберт Уиттакер. «СЭ» публикует расписание поединков основного карда турнира, который пройдет 18 февраля в США. Время начала — московское.

Расписание главных боев основного карда UFC 298 18 февраля в Анахайме

  • 06.00. Роман Копылов (12-2) — Энтони Эрнандес (11-2)
  • 06.30. Мераб Двалишвили (16-4) — Генри Сехудо (16-3)
  • 07.00. Джефф Нил (15-5) — Иан Гарри (13-0)
  • 07.30. Роберт Уиттакер (24-7) — Пауло Коста (14-2)
  • 08.00. Александр Волкановски (26-3) — Илия Топурия (14-0)

«СЭ» проведет на своем сайте тестовую трансляцию вечера ММА в Анахайме. Видеотрансляция противостояний основного карда UFC 298 пройдет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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