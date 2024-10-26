Роберт Уиттакер

Началась трансляция соглавного боя турнира UFC 308 между австралийцем Робертом Уиттакером и представляющем ОАЭ российским бойцом Хамзатом Чимаевым. Поединок в среднем весе проходит на вечере смешанных единоборств в спортивном комплексе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

Трансляция боя Уиттакер — Чимаев в прямом эфире идет на канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, в официальном приложении и на платформе UFC Fight Pass. Смотреть поединок в любом из этих источников можно при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 308. За результатами боев также можно следить в нашем матч-центре и ленте новостей.

33-летний Уиттакер одержал 27 побед и потерпел 11 поражений на профессиональном уровне. На счету 30-летнего Чимаева — 13 побед и 0 поражений. Ранее уроженец Чечни представлял Швецию, а с 2023 года перешел под флаг Эмиратов.