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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: началась прямая трансляция боя UFC 308

Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев сойдутся в соглавном бою UFC 308
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC, представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Началась трансляция соглавного боя турнира UFC 308 между австралийцем Робертом Уиттакером и представляющем ОАЭ российским бойцом Хамзатом Чимаевым. Поединок в среднем весе проходит на вечере смешанных единоборств в спортивном комплексе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

Трансляция боя Уиттакер — Чимаев в прямом эфире идет на канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, в официальном приложении и на платформе UFC Fight Pass. Смотреть поединок в любом из этих источников можно при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 308. За результатами боев также можно следить в нашем матч-центре и ленте новостей.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

33-летний Уиттакер одержал 27 побед и потерпел 11 поражений на профессиональном уровне. На счету 30-летнего Чимаева — 13 побед и 0 поражений. Ранее уроженец Чечни представлял Швецию, а с 2023 года перешел под флаг Эмиратов.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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