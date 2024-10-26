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Сегодня, 23:03

Анкалаев обратился к Ракичу после боя на UFC 308: «Алекс, хватит бегать от меня!»

Алина Савинова
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Российский боец Магомед Анкалаев поделился мнением о бое с сербом Александром Ракичем на турнире UFC 308.

Поединок продлился все три раунда. Анкалаев одержал победу единогласным решением судей.

«Я за ним не бежал, мне очень тяжело было его догнать. Не хочу его обидеть, но я ничего не понял в его ударке, он очень медленный... И сам не работал и мне не давал. Очень неудобный оппонент для меня. Я уже заслужил, хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял этот бой, фанаты хотят увидеть этот бой. Алекс, хватит бегать от меня!» — сказал Анкалаев после боя.

На счету 32-летнего россиянина в ММА 20 побед и 1 поражение. У 32-летнего Ракича — 14 побед и 5 поражений.

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия — Холлоуэй, Уиттакер — Чимаев, победы Анкалаева и Шары Буллета. Онлайн-трансляция UFC 308

Александр Ракич
Магомед Анкалаев
ММА
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