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Мойкано — о бое с Махачевым: «Я готов, завтра я шокирую мир»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ренато Мойкано.
Фото Global Look Press

Бразилец Ренато Мойкано перед боем против россиянина Ислама Махачева обратился к своему сопернику перед их боем на турнире UFC 311.

«Ислам, будь готов. Этой возможности я ждал долго. Я готовлюсь к пятираундовому бою. Я готов, завтра я шокирую мир», — приводит пресс-служба UFC слова Мойкано.

Поединок между Махачевым (26-1) и Мойкано (20-5-1) станет главным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США). Изначально соперником россиянина должен был стать Арман Царукян, но тот получил травму.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) подерется с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311
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Ислам Махачев
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