Физиев: «Я не верю, что Махачев поднимется в полусредний вес»

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) в интервью «СЭ» сказал, что не верит, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) поднимется в полусредний вес.

«Я не верю, что он [Махачев] поднимется [в полусредний вес], потому что для них очень важно оставить преимущество в габаритах, весе, силе. Когда ты чуть погонял, габариты имеешь, то тактика лучше работает, поэтому я не верю, что он в полусредний вес поднимется», — сказал Физиев в интервью «СЭ».

Физиев и и седьмой номер рейтинга Матеуш Гамрот (22-2) проведут бой 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.