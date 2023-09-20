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Сегодня, 11:55

Физиев: «В Кыргызстане никто никогда меня не бил. Только я всех бил»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) в интервью «СЭ» рассказал, как он дрался на улице.

— До того, как ты пришел в ММА, у тебя была хоть одна драка на улице с борцом?

— Такого не было, что прям борец был. На улице у меня все драки быстро заканчивались.

— В Кыргызстане же много ребят борьбой занимается.

— В Кыргызстане ни один человек мне ничего не сделал за все время, что я там прожил. Меня там никто не побил никогда. Только я всех бил. В Кыргызстане меня если кто-нибудь когда выигрывал — это если меня только засуживали. Я там никому не проигрывал.

— А на улице?

— А на улице все быстро падали. В Академии МВД когда учился, там все быстро падали. И от ног и от рук падали, и от чапалахов падали. Но всегда падали плохие люди.

Физиев и и седьмой номер рейтинга Матеуш Гамрот (22-2) проведут бой 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

Рафаэль Физиев
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