Рафаэль Физиев против Игнасио Бахамондеса: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес проведут поединок на турнире UFC

Азербайджанец Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, выступающие в легком весе, встретятся в соглавном бою турнира UFC on ABC в ночь с 21 на 22 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около полуночи по московскому времени.

В прямом эфире поединки основного карда покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку. Результаты боев UFC можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

Физиев провел 16 поединков в профессиональных ММА, одержав 12 побед и потерпев четыре поражения. Бахамондес одержал 17 побед и потерпел пять поражений на профессиональном уровне.