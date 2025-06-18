Тофик Мусаев против Мыктыбека Оролбая: дата и где смотреть бой на турнире UFC в Баку

Тофик Мусаев и Мыктыбев Оролбай проведут поединок на турнире UFC

Тофик Мусаев из Азербайджана и Мыктыбек Оролбай из Киргизии встретятся в главном карде турнира UFC в Баку в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» и начнется около 23.40 по московскому времени.

В прямом эфире поединки основного карда покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку. Результаты боев UFC можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.

В профессиональном рекорде Мусаева 22 победы и 5 поражений. Оролбай на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел 2 поражения и завершил 1 бой вничью.