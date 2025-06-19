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Павлович проведет бой с Кортес-Акостой на турнире UFC в Шанхае 23 августа

Руслан Минаев

Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Сергея Павловича.

Тяжеловес проведет бой с доминиканцем Валдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае, который пройдет 23 августа.

33-летний Павлович за карьеру провел 22 боя — 19 побед и 3 поражения. В последнем поединке он победил Жаирзиньо Розенстрайка решением судей на турнире в Эр-Рияде 1 февраля.

33-летний Кортес-Акоста провел 15 боев — 14 побед и 1 поражение. В последнем поединке он победил Сергея Спивака решением судей на турнире UFC 316 в Ньюарке в ночь на 8 июня.

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Валдо Кортес-Акоста
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