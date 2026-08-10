Боец UFC Силва — о поединке Махачева и Гэрри: «Отдаю предпочтение Иэну»

Бразильский боец UFC Жан Силва поделился мнением о поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Мачадо Гэрри.

Бойцы оспорят титул чемпиона UFC в полусреднем весе, который принадлежит Махачеву. Поединок возглавит турнир UFC 330 и пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии.

«Мне нравится Иэн Гэрри, я отдам предпочтение ему», — приводит слова Силвы портал Sherdog.

Всего на счету 34-летнего Махачева 28 побед и одно поражение. У 28-летнего Гэрри — 17 побед при одном поражении.