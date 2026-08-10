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Ислам Махачев — Иэн Гэрри: расписание всех событий перед боем UFC 330

Сегодня, 16:30

Ислам Махачев — Иэн Гэрри: расписание всех событий перед боем UFC 330

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут бой на турнире UFC 330. Событие состоится в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Поединок возглавит турнир, а на кону будет стоять принадлежащий Махачеву титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Для россиянина это будет первая защита пояса, который он завоевал в ноябре 2025 года.

Перед турниром Махачев, Гэрри и другие участники UFC 330 пройдут традиционную бойцовскую неделю с общением с журналистами, тренировочными мероприятиями и взвешиванием.

Расписание основных событий перед UFC 330:

  • 12-13 августа — медиамероприятия и общение бойцов с прессой
  • 12-13 августа — открытые тренировки
  • 14 августа — официальное взвешивание участников UFC 330
  • 14 августа — церемониальное взвешивание и заключительная битва взглядов Махачев — Гэрри

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