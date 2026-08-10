Пратес: «На UFC 330 Гэрри победит Махачева решением судей»

Второй номер полусреднего веса UFC бразилец Карлос Пратес дал прогноз на титульный поединок россиянина Ислама Махачева с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Бой состоится в ночь с 15 на 16 августа.

«На UFC 330 Гэрри победит Махачева решением судей. Не знаю, будет ли оно единогласным или раздельным, но бой точно дойдет до решения», — приводит слова Пратеса пресс-служба.

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего чемпиона 28 побед и 1 поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при 1 поражении.

2 мая Пратес победил австралийца Джека Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде в главном поединке турнира UFC Fight Night 275. Всего на его счету 32-летнего бразильца 24 победы (19 нокаутом) и 7 поражений.