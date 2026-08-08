Гэрри показал рамку для чемпионского пояса перед боем с Махачевым на турнире UFC 330 в США

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри продемонстрировал рамку, приготовленную для чемпионского пояса перед титульным поединком с россиянином Исламом Махачевым.

Об этом он рассказал своему менеджеру Эдди Хирну в видео, которое опубликовал в соцсетях

«Я знаю, что могу победить его. Сейчас покажу кое-что, что тебе понравится. Вот мой пояс Cage Warriors, который я завоевал в июле 2021 года. А это — пустая рамка, которая говорит: чемпион UFC, скоро», — заявил Гэрри.

Гэрри и Махачев проведут бой в ночь с 15 на 16 августа. Их поединок возглавит турнир UFC 330, который состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.