Уайт — о шансах Махачева установить новый рекорд UFC: «Он на правильном пути»

Президент UFC Дана Уайт призвал не забегать вперед в оценке достижений Ислама Махачева накануне его первой защиты титула в полусреднем весе.

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на UFC 330 россиянин встретится с ирландцем Иэном Гэрри. Махачев может одержать 17-ю победу подряд и превзойти рекорд Андерсона Силвы. Кроме того, на его счету уже рекордные четыре защиты пояса в легком весе.

«Я предпочитаю не думать об этом до боя. Давайте посмотрим на его субботний перформанс. Понятно, что, для того чтобы побить рекорд, нужно продолжать пахать, продолжать драться. Делать это до тех пор, пока однажды не скажешь: «Чуваки, с меня хватит!» Вот тогда и будет идеальный момент для того, чтобы оценить его карьеру. Ведь только тогда мы увидим картинку целиком. Но однозначно он на правильном пути. У него есть все, чтобы стать тем самым чуваком», — приводит слова Уайта vRINGe.com.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед при 1 поражении в ММА. У 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.