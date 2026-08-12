Запашный: «Махачев, как и вся команда Хабиба, — очень серьезный парень»

Народный артист России Эдгард Запашный поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Ислам, как и вся команда Хабиба Нурмагомедова, — очень серьезный парень. Ислам очень хорошо подготовленный и правильно мотивированный спортсмен. Мы будем болеть и желать ему победы. Может быть, Махачев будет драться не в своей привычной весовой категории. Но таким образом он загоняет в тень достижение Конора Макгрегора, который очень хвалился, что является чемпионом в двух весовых категориях. Будем желать Исламу победного шествия в двух дивизионах», — сказал Запашный «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).