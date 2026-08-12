Экс-боец UFC Браун назвал Махачева одним из самых неудобных соперников для Гэрри

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун оценил шансы ирландца Иэна Гэрри в поединке за титул в полусреднем весе против россиянина Ислама Махачева.

Бой Гэрри и Махачева пройдет в ночь с 15 на 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным событием вечера.

«Гэрри — очень техничный боец, я давно его хвалю. У него есть все для того, чтобы стать чемпионом. Но сейчас он оказался не в том месте и не в то время. Махачев — один из самых неудобных соперников, которых только можно представить», — цитирует Брауна MMA Fighting.

У 34-летнего Махачева рекорд в смешанных единоборствах — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.