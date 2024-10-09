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9 октября, 18:00

Полный кард UFC Fight Night 244 Ройвэл — Тайра: состав участников шоу 13 октября

UFC Fight Night 244 пройдет в Энтерпрайзе в ночь на 13 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC Fight Night 244 пройдет в спортивном комплексе «UFC Apex» в городе Энтерпрайз (округ Кларк, штат Невада, США) в ночь с 12 на 13 октября. Главным событием вечера станет бой в наилегчайшем весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC американцем Брэндоном Ройвэлом и непобежденным японским бойцом Тацуро Тайра. Прелимы начнутся 12 октября в 23.00 по московскому времени, основной кард — 13 октября в 02.00.

Основной кард UFC Fight Night 244

Брэндон Ройвэл (16-7) — Тацуро Тайра (16-0)

Брэд Таварес (20-9) — Юн Енг Пак (12-6)

Чиди Нжокуани (18-7, 1 бой признан несостоявшимся) — Джарэд Гуден (23-9)

Грант Доусон (21-2-1) — Рафа Гарсия (16-3)

Дэниел Родригез (17-5) — Алекс Мороно (24-10, 1 бой признан несостоявшимся)

Абдул Разак Альхассан (12-6, 1 бой признан несостоявшимся) — Джош Фремд (11-6)

Предварительный кард

Сиджей Вергара (12-5-1) — Рамазан Темиров (17-2)

Джонатан Пирс (14-6) — Пэт Сабатини (18-5)

Темба Горимбо (13-4) — Нико Прайс (16-7, 2 боя признаны несостоявшимися)

Крис Барнетт (23-8) — Джуниор Тафа (5-3)

Джулия Поластри (12-4) — Кори Маккенна (8-3)

Даниэль Аргуэта (9-3) — Коди Хэддон (9-1)

Клэйтон Карпентер (6-0) — Лукас Роча (15-1)

Трансляции всех боев UFC Fight Night 244 покажут канал «Матч! Боев» и онлайн-сервис UFC Fight Pass. Поединки основного карда также будет транслировать телеканал и сайт «Матч ТВ».

Результаты главного боя Брэндон Ройвэл — Тацуро Тайра и других поединков вечера будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
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