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Петр Ян заявил, что может победить всех, кто выше него в рейтинге

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский боец UFC Петр Ян высказался о своей серии поражений, заявив, что смог не сдаться.

«Я просто в очередной раз не сдался там, где, возможно, многие сдались бы. И в этом и заключается моя психология. Я считаю, что все возможно. Я могу побить всех ребят, которые выше меня», — сказал Ян в интервью SHAK MMA на YouTube.

«Просто верьте в себя. Делайте, что другие считают невозможным. Всегда на пути будут встречаться люди, которые будут вас отговаривать, которые будут сомневаться. Но если вы в это не поверите, то никто не поверит», — подчеркнул Ян.

В период с апреля 2022 года по март 2023 россиянин провел три боя и потерпел три поражения. 23 ноября Ян проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо в турнире UFC Fight Night в Макао. Всего на счету 31-летнего российского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.

Петр Ян
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