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Муслим Салихов — Сонг Кинан: дата и время начала боя UFC

Муслим Салихов проведет поединок против Сонга Кинана на UFC Fight Night 248 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Муслим Салихов.
Фото Global Look Press

Россиянин Муслим Салихов и китайский боец Сонг Кинана проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Бой Салихов — Кинан ожидается после 14.00 по московскому времени.

Трансляцию UFC Fight Night 248 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен беслпатно на «Матч ТВ».

40-летний российский боец в профессиональной карьере провел 25 боев, в которых одержал 20 побед (15 завершил досрочно) и потерпел пять поражений. 34-летний китаец в смешанных единоборствах имеет 22 победы (18 завершил досрочно) и восемь поражений.

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Муслим Салихов
Сонг Кинан
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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