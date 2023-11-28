Петр Ян рассказал, будет ли брошен вызов О'Мэлли после поединка в марте

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, важно ли ему выступить на одном турнире, который возглавляет Шон О'Мэлли.

— Хочется выступить на этом турнире, да. Есть такой момент. Вы же помните все историю с Шоном. Ну и так получилось, что это будет в марте, и в марте я хочу выступить. Пазлы сами складываются (улыбается).

— Есть мысли по его бою с Марлоном Верой? Как он сложится?

— Ну я думаю, что бой... Во-первых, Шону этот бой интересен, и он сам этот бой захотел, и я думаю, что для Шона будет удобно драться с Марлоном. Думаю, что он ему будте удобен.

— Как ты думаешь, Шон поднабрал с момента вашего боя? Или он на том же уровне?

— Конечно, он набирает. Когда ты находишься в таких позициях ты прогрессируешь по-любому. Думаю, он растет каждым днем в любом аспекте.

— После твоего боя в марте будет брошен вызов ему?

— Нет, не будет. Я понимаю, что мне надо провести два-три боя, чтобы вернуться в эту гонку, но пусть не забывает главное там, кто его привел там. Я ему напомню там, если что.

— Ты боец-темповик, который стремительно набирает от раунда к раунду. А как бы сложился ваш бой, если бы он перешел в чемпионские раунды? То есть, он бы справился с напором?

— Да он и не справился в трех раундах (улыбается). В пяти [раундах] бы тоже не справился. Не знаю. Может всякое произойти, но исходя из нашего поединка, ну я думаю, что он бы не справился там точно.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.