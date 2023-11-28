Торосян: «Мне бы хотелось, чтобы Вартанян стал чемпионом UFC»

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, ответил на вопрос, сможет ли Эдуард Вартанян успешно выступать в UFC. В настоящее время россиянин ведет переговоры с промоушеном.

«Не берусь загадывать. Я знаю возможности Вартаняна, но не знаю, на что способны в тренировочном лагере Добер и остальные. Они показывают бои не лучше Вартаняна. Думаю, что Эдуард может их победить. Но не буду говорить, что он их явно переедет, хотя мне бы очень хотелось, чтобы он всех победил и стал чемпионом», — цитирует Торосяна «РБ Спорт».

Свой последний бой Вартанян провел 16 июня 2023 года. Он победил казахстанца Артема Резникова в финале Гран-при ACA в легком весе.