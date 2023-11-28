Петр Ян рассказал, почему решил вернуться в марте 2024 года

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал, почему решил вернуться в марте 2024 года. Он также признался, что вариантов по соперникам у него пока нет.

— Я выбираю март, потому что там будет и титульный бой в нашем весе. Ну и примерно по срокам понимаю, что март будте более подходящее время для меня, так как в январе планирую приступить к полноценным тренировкам. Думаю, январь-февраль пару месяцев потренируюсь и выйду в хороших кондициях.

— По-моему, в октябре в Санкт-Петербурге рассказывал, что планируешь вернуться до конца года.

— Ну да, сейчас немножко спешить не хочется. Домашние дела доделываю, стройки всякие идут. Эти вопросы тоже нужно закрыть.

— Есть варианты по соперникам?

— Пока ничего не понимаю. Это уже задача менеджера и организации, потому что кого они предложат, в ком они будут заинтересованы, такой вот момент.

— Сонг Ядонг опубликовал в Сети скрин переписки, в которой сообщается, что ты якобы травмирован и из-за этого ты не можешь выйти на бой с ним.

— Ну просто в те сроки, когда они планировали подраться. У меня тогда и реабилитация была, и были моменты. В эти сроки я вообще не планировал ни тренироваться, ни драться. Когда я тренировался и дрался Сонг Ядонг... Не знаю, что он делал (улыбается).

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА. Россиянин проиграл три последних поединка подряд.