Тактаров: «Петр заставил Мераба поверить, что тот ударник»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляю обоих. Один с характером, другой подготовился. Петр идеально начал первый раунд. Начнешь первый раунд резко — в пятом сдохнешь. Главное же, что сделал Петр, — он не просто собранно начал, он заставил Мераба поверить, что он [Мераб] ударник. Мераб в это даже еще раньше поверил — судя по тому, как он под дождем тренировался... В 34 хочется что-то новое в себе открыть: борцы становятся ударниками, ударники — борцами, научные руководители — спортсменами, физики — математиками... Какая-то замена происходит в этом возрасте. И вот Петр как раз на эту замену у Мераба и попал.

Физически боец может за неделю восстановиться, а вот на психологическое восстановление надо четыре месяца. В Древнем Риме гладиаторы бились раз в полгода. В UFC на смерть не дерутся, так что тут достаточно четырех месяцев. Но не трех. Мераб не был максимально готов к этому бою, не был. И у него не было четкого плана на бой. А у Петра такой план был. Но другой на месте Мераба давно бы сломался, сдался.

Думаю, UFC надо сделать их третий бой. Оба тогда бы получили огромные деньги. Но, думаю, Петру надо принять этот бой не раньше, чем через год-два, когда Мераб состарится, а то сложно будет», — сказал Тактаров.

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян