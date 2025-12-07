Тактаров назвал победу Яна над Двалишвили уверенной: «Петр выиграл во всех раундах»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Поздравляем Петра с уверенной победой, он выиграл во всех раундах. Мераб очень сильно поплыл в первом раунде, но старался что-то делать на протяжении всех раундов. Он показал стойкость характера. Но вот, что такое частые выступления? Четыре боя за 2025 год! У меня в жизни были такие же ошибки. Помню, как через неделю поехал на следующий бой. Вижу в Мерабе те же ошибки, что и у себя. Двалишвили решил, что он хороший ударник и может победить кого угодно без эмоционального отдыха. Организм отдыхаем эмоционально минимум четыре месяца. Даже если ты выигрываешь бои один за другим в первом же раунде, то сбой все равно произойдет», — сказал Тактаров «СЭ».

32-летний россиянин победил единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.