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Сегодня, 08:12

Перейра нокаутировал Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Руслан Минаев
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Скриншот трансляции.

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Бой завершился во втором раунде. Перейра поймал Прохазку левым хуком и добил чеха, после этого судья остановил поединок.

Для Перейры этот бой стал вторым в полутяжелом весе. Ранее он становился чемпионом UFC в среднем весе, но поднялся на категорию выше после поражения нигерийцу Исраэлю Адесанье в реванше. Для Перейры победа стала 6-й в UFC при 1 поражении.

Прохазка впервые проиграл в 4 поединках в UFC. Победная серия чеха прервалась на 14-м бое.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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