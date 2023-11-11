Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:00

UFC 295 Павлович — Аспиналл и Прохазка — Перейра: расписание и результаты боев турнира

12 ноября в США пройдет турнир UFC 295 с боями Павлович — Аспиналл и Прохазка — Перейра
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 295 по ММА пройдет в Нью-Йорке (США) в ночь на 12 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден». Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание и результаты поединков турнира (время начала — московское).

В главном событии UFC 295 за пояс чемпиона в полутяжелой весовой категории сразятся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. В соглавном поединке россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл подерутся за временный титул в тяжелом весе в UFC.

Расписание и результаты боев турнира UFC 295

Ранний предварительный кард

02.00. Деннис Бузукджа (США, 11-3-0) — Джамалл Эммерс (США, 19-7-0): полулегкий вес

02.30. Джошуа Ван (США, 8-1-0) — Кевин Борджас (Перу, 1-0-0): наилегчайший вес

03.00. Джон Кастенада (США, 20-6-0) — Кунг Хо Канг (Южная Корея, 19-9-0): легчайший вес

04.00. Джэрад Гордон (США, 19-6-0) — Марк Мадсен (Дания, 12-1-0): легкий вес

Предварительный кард

04.30. Назим Садыхов (Азербайджан, 9-1-0) — Вячеслав Борщев (Россия, 7-3-0): легкий вес

05.00. Табата Риччи (Бразилия, 9-1-0) — Лупита Годинез (Мексика, 11-3-0): женский минимальный вес

05.30. Стив Эрцзег (Австралия, 5-1-0) — Алессандро Коста (Бразилия, 10-3-0): наилегчайший вес

Основной кард

06.00. Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес

06.30. Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес

07.00. Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес

07.30. Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс

08.00. Иржи Прохазка (Чехия, 29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой

Канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию поединков основного карда UFC 295 на ТВ и своем сайте matchtv.ru. Начало — в 06.00 мск. «СЭ» на своем сайте также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 295. В сервисе UFC Fight Pass по подписке покажут все бои вечера ММА в США.

Ознакомиться с основной информацией о турнире UFC 295 (интервью, прогнозы, профайлы бойцов) можно по ссылке на сайте «СЭ».

Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Том Аспиналл. Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295
Алекс Перейра
Иржи Прохазка
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Решение CAS по делу Валиевой может быть вынесено в 2024 году
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Минюст признал иноагентами историка Малова и журналиста Колдобского
Reuters узнало о разногласиях по выделению Украине €20 млрд военной помощи
В Москве суд арестовал трех бывших следователей СК за ряд уголовных преступлений
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
Павлович — Аспиналл на UFC 295: во сколько и где смотреть бой онлайн в России
Борщев — Садыхов на UFC 295: во сколько и где смотреть бой онлайн в России
UFC 295 Прохазка — Перейра и Павлович — Аспиналл: время начала трансляции и где смотреть бои онлайн
Павлович оказался легче Аспиналла на взвешивании перед UFC 295
Камил Гаджиев — о бое Павловича и Аспиналла: «Думаю, Серега доберется до челюсти»
Павлович: «Я всегда мог нормально бороться, но не делал на это большую ставку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлович — Аспиналл на UFC 295: во сколько и где смотреть бой онлайн в России
Новости
RSS RSS
Все новости